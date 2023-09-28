Büyükada'ya tarikat evi: Nur cemaati merkez açacak, adada yaşayanlar tepkili

Yayınlanma: 28.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.09.2023 - 03:00

AKP iktidarında cemaat ve tarikatlara sağlanan imtiyazlar gün geçtikçe daha görünür bir hal almaya başladı. Okullara “manevi danışman” adı altında din görevlilerinin atanmasını içeren ÇEDES projesi ve “Kız okulları” tartışması sürerken İstanbul Büyükada’da kurulması planlanan bir “eğitim merkezi” tartışma yarattı.

Büyükada’daki Şehit Murat Yüksel İlkokulu’nun ve hemen yanında henüz inşa halinde olan bir anaokulunun birkaç metre ilerisinde Nur cemaatinin bir kolu olan Eddai Kültür ve Eğitim Vakfı’nın binası olduğu öğrenildi. Söz konusu binayı iki yıl önce satın aldığı belirtilen vakfın binası, geçen yıl haziran ayında izinsiz şekilde tadilat yapıldığı gerekçesiyle Adalar Belediyesi tarafından mühürlenmişti. Vakıf bugünlerde aynı binada bir eğitim merkezi açma hazırlığında.

MEB ONAYLADI İDDİASI

Söz konusu okullarla cemaat yapılanmasının yakınlığı dolayısıyla ada halkı ve veliler duruma tepki gösterdi. Cumhuriyet’in ulaştığı kaynaklar söz konusu yapının valilik, kaymakamlık ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla yapıldığını öne sürdü. Ayrıca bu uygulama eğitimden sorumlu yetkililerin cemaat ve tarikatlara kolaylık sağladığı yönünde eleştirilere neden oldu.