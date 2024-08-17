Büyükada'da yangın: Ekipler sevk edildi!
Büyükada'da iki katlı binada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Büyükada'da saat 20.45 sıralarında 2 katlı binada yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dindar ve kindar olacaktı mundar oldu!
- Saldırıyı 'çok şık' bulmuş!
- Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
- Barış Atay, 'yetti artık' diyerek anlattı
- İzmir'deki orman yangınlarında son durum!
- Şahan Gökbakar'dan TBMM kavgasına kısa ve net tepki!
- 'Nankör, vefasız; iki kelimeyi bir araya getiremiyor'
- Ünlü sunucu yoğun bakımda
- Alpay Özalan'ın yeni hedefi iki gazeteci
- 'Hoca efendi' demişti, o şimdi rektör