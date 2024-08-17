Büyükada'da yangın: Ekipler sevk edildi!

Büyükada'da iki katlı binada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

DHA
Yayınlanma: 17.08.2024 - 21:12
Büyükada'da yangın: Ekipler sevk edildi!
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Büyükada'da saat 20.45 sıralarında 2 katlı binada yangın çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


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