Büyükada'daki operasyonda 1 kilo 652 gram esrar ele geçirildi: Gözaltına alınan şahıs serbest
Büyükada'da düzenlenen operasyonda 15 kök hint keneviri, 1 kilogram 652 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli M.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Büyükada Nizam Mahallesinde bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Eve düzenlenen operasyonda saksı içerisinde 15 kök hint keneviri, 1 kilo 652 gram esrar, 12 adet aydınlatma aparatı, 3 adet çadır, 5 adet havalandırma motoru, 8 adet havalandırma borusu, 1 adet narkotik madde öğütücüsü, 1 adet pervane 32 adet zirai bitki besin ilacı, 2 adet toprağın ısı ve nemini ölçmeye yarayan alet ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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