Büyükbaş hayvan yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray’da büyükbaş havyan yüklü kamyonetin şarampole devrildiği kazada sürücü İsmail Ülker (36) öldü, yanındaki Mehmet Özdemir (61) yaralandı.

DHA
15 Kasım 2022 Salı, 13:20
Büyükbaş hayvan yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Aksaray- Konya kara yolunun 55’inci kilometresinde, 15 Kasım Salı günü saat 07.00 sıralarında İsmail Ülker yönetimindeki 43 FR 565 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Kazada sürücü İsmail Ülker hayatını kaybetti, yanındaki Mehmet Özdemir yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Özdemir, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonetin kasasındaki 9 büyükbaş hayvanın ise zarar görmediği öğrenildi.


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