Büyükbaş hayvan yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Aksaray’da büyükbaş havyan yüklü kamyonetin şarampole devrildiği kazada sürücü İsmail Ülker (36) öldü, yanındaki Mehmet Özdemir (61) yaralandı.
Aksaray- Konya kara yolunun 55’inci kilometresinde, 15 Kasım Salı günü saat 07.00 sıralarında İsmail Ülker yönetimindeki 43 FR 565 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Kazada sürücü İsmail Ülker hayatını kaybetti, yanındaki Mehmet Özdemir yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Özdemir, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonetin kasasındaki 9 büyükbaş hayvanın ise zarar görmediği öğrenildi.
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