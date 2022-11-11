Faciadan dönüldü: Kupası açılan kamyonet çocuk parkına girdi

Elazığ'da kupa kısmı açılan kamyonet, kontrolden çıkarak çocuk parkına girdi. Sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
11 Kasım 2022 Cuma, 14:39
Faciadan dönüldü: Kupası açılan kamyonet çocuk parkına girdi
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Korkutan kaza, 11 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 287. Sokak’ta meydana geldi. Seyir halindeyken kupa kısmı açılan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak hızla ileride bulunan çocuk parkına girdi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kimsenin bulunmadığı çocuk parkında, sürücü yaralandı. İhbar üzerine parka sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 


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