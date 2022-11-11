Faciadan dönüldü: Kupası açılan kamyonet çocuk parkına girdi
Elazığ'da kupa kısmı açılan kamyonet, kontrolden çıkarak çocuk parkına girdi. Sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Korkutan kaza, 11 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 287. Sokak’ta meydana geldi. Seyir halindeyken kupa kısmı açılan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak hızla ileride bulunan çocuk parkına girdi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Kimsenin bulunmadığı çocuk parkında, sürücü yaralandı. İhbar üzerine parka sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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