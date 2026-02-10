Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet soygununda kritik iddia: 'Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi'

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde adli emanetten yaklaşık 150 milyon lira değerinde altın ve gümüşün kaybolmasıyla gündeme gelen soruşturma sürerken, soruşturma kapsamında adı geçen ve özel hastane çetesi soruşturmasında görev alan Savcı Yavuz Engin’in görev yerinin değiştirildiği öne sürüldü.

T24 yazarı Tolga Şardan, Engin’in örgütlü suçlar bürosundaki görevinden alınarak genel soruşturma bürosuna verildiğini, ardından izne ayrıldığını yazdı. Şardan’a göre Engin, izin sonrası bedelli askerlik nedeniyle görevinden geçici olarak ayrılacak.

Şardan, bugünkü yayımlanan yazısında, Büyükçekmece Adliyesi’nde yaklaşık iki aydır süren adli emanet hırsızlığına ilişkin soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve idari–yargısal sürecin çok yönlü biçimde devam ettiğini aktardı.

75 KİLO ALTIN VE GÜMÜŞ KAYBOLDU

Şardan’ın aktardığına göre, savcılık soruşturmaları kapsamında geçici olarak el konulan yaklaşık 75 kilogram altın ve gümüş, adli emanet deposundan kayboldu. Emanet odasının anahtarının temizlik işçisi Erdal Timurtaş’a teslim edilmesi sonrası hırsızlık ortaya çıktı.

Bu kapsamda sorumlu kâtip tutuklanırken, Timurtaş’la bağlantılı olduğu belirlenen bazı şüpheliler de gözaltına alınıp tutuklandı.

Olayın ardından Adalet Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Müfettişler, hâkim ve savcılar dışındaki adliye personelinin ifadelerini aldı ve çalışmalarını tamamlayarak rapor aşamasına geçti. Raporda hâkim ya da savcılara ilişkin tespit bulunması hâlinde dosyanın Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderileceği belirtildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DA İNCELEMEDE

Şardan, Savcı Engin’in Yılmaz Güney’e ilişkin sosyal medya paylaşımı sonrası Güney’in ailesi tarafından HSK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunulduğunu aktardı. Şikâyetin, “kişinin hatırasına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarını içerdiği kaydedildi.

Bu gelişmelerin ardından HSK’nın, savcılara sosyal medya paylaşımlarında daha dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi. Şardan, Engin’in yalnızca bu paylaşımı değil, “kendisinin yürütmediği soruşturmalardaki polis operasyonlarını konu alan” paylaşımlarının da gündeme geldiğini yazdı.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ VE ASKERLİK İZNİ

Yaşananların ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın’ın kararıyla Savcı Engin’in görev yeri değiştirildi. Engin, örgütlü suçlarla mücadele bürosundan alınarak genel soruşturma bürosuna atandı. Görev değişikliğinin hemen ardından izne ayrılan Engin’in, izin süresi sonunda bedelli askerlik nedeniyle görevinden kısa süreli olarak ayrılacağı aktarıldı.

Şardan, gelişmelere ilişkin görüş almak için Başsavcı Aydın’la görüşmek istediğini ancak Başsavcılık özel kaleminin, “Başsavcı’nın gazetecilerle telefonla görüşmediği” bilgisini verdiğini yazdı.

MÜFETTİŞLERİN ODAĞINDA ANAHTAR UYGULAMASI

İdari incelemede müfettişlerin özellikle, mevzuata göre iki kişide bulunması gereken adli emanet anahtarının neden tek kişiye verildiği üzerinde durduğu ifade edildi. Bu durumun raporda “uygulama hatası” olarak değerlendirileceği belirtildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ İRLANDA’YA GEÇTİ

Soruşturmanın yurt dışı boyutuna ilişkin de bilgi veren Şardan, hırsızlığın bir numaralı şüphelisi Erdal Timurtaş’ın olay ortaya çıkmadan kısa süre önce İngiltere’ye gittiğini, hakkında Interpol kırmızı bülteni çıkarıldığını hatırlattı. İngiliz makamlarının Türkiye’ye ilettiği bilgilere göre Timurtaş’ın İngiltere’den ayrılarak İrlanda’ya geçtiği bildirildi.

Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanet hırsızlığıyla başlayan süreç; idari soruşturma, disiplin incelemesi ve ceza soruşturması boyutlarıyla devam ederken, müfettiş raporlarının sürecin seyrini belirlemesi bekleniyor.