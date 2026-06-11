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Büyükçekmece'de faciadan dönüldü! 2 servis minibüsü ve otomobil kazaya karıştı: 4 kişi yaralandı

Büyükçekmece'de faciadan dönüldü! 2 servis minibüsü ve otomobil kazaya karıştı: 4 kişi yaralandı

11.06.2026 09:32:00
Güncellenme:
DHA
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Büyükçekmece'de faciadan dönüldü! 2 servis minibüsü ve otomobil kazaya karıştı: 4 kişi yaralandı

Büyükçekmece'de 2 servis minibüsü ile otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun S rampası Silivri istikametinde bir süre trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.
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D-100 Karayolu'nun S rampası Silivri istikametinde saat 07.30 sıralarında 2 servis minibüsü ile bir otomobil rampada zincirleme kazaya karıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Sağlık ekipleri, otomobil ve servis minibüslerinde bulunan 4 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Kaza yapan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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