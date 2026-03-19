Büyükçekmece'de yangın: Duvar patlamayla çöktü, 6 kişi kurtarıldı!

Büyükçekmece'de 3 katlı binanın ikinci katından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek apartmanı sardı. Yangın nedeniyle binanın duvarı çökerken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yakut 3 Sokağı'ndaki 3 katlı binanın 2'nci katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişiyi kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde dumandan etkilendiği belirlenen 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alevler, itfaiye tarafından 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yanan binada ise hasar oluştu.

DUVAR ÇÖKTÜ

Yangın sırasında binanın 2'nci katında bilinmeyen bir nedenle duvar çöktü. Boş olduğu öğrenilen dairede doğal gaz kullanılmadığı belirlendi. Ekipler duvarın çökme nedeni ve yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı.

'DIŞARIDAN MÜDAHALE VAR, BİR ŞEY ATILDI'

Mahallede yaşayan Rahmi Köse, "Yan tarafta oturuyordum, dumanları gördüm itfaiyeye aradım hemen. Buraya geldim, insanlar dışarıda toplanmıştı. Binadakiler atlamaya çalışıyordu, onları durdurduk. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Elektrikleri kapatmak için kontrole gittik, çünkü patlama oldu. Binada mahsur kalanları itfaiye arka taraftan kurtardı. Hastaneye götürdüler, dışarıdan müdahale var, bir şey atıldı. Çünkü doğal gaz yok bu binada. Tüp de patlamamış. Bir şey atıldı herhalde patlama oldu duvar çöktü" dedi. (DHA)