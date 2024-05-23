Büyükçekmece’de erkek dehşeti! Eşini öldürüp intihar etti
Büyükçekmece’de eşi Ayşe Ç. ile tartışan Şinasi Ç. pompalı tüfekle önce eşini vurdu ardından da intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi, Dünya sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.
Eşine sürekli şiddet uyguladığı iddia edilen Şinasi Ç. ile eşi Ayçe Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfeği alan Şinasi Ç. önce eşini vurdu ardından da intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri Ayçe Ç. ve Şinasi Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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