Osmaniye'de aile katliamı: Kız kardeşi ile eniştesini öldürüp, intihar etti!
Osmaniye'de Hacı Ahmet Cengiz, tartıştığı kız kardeşi Şadiye ile eniştesi Yusuf Özerli'yi tabancayla öldürüp, intihar etti.
Sumbas ilçesi Gaffarlı köyü Şırnak Mahallesi'nde, olay, saat 08.00 sıralarında hacı Ahmet Cengiz, iddiaya göre daha önce anlaşmazlık yaşadığı kız kardeşi Şadiye Özerli ile eniştesi Yusuf Özerli'nin evinin önüne gelip, çift ile tartıştı.
TABANCA İLE ATEŞ AÇTI
Tartışmanın büyümesi ile Cengiz, tabanca ile çifte ateş açtı. Şüpheli kaçarken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çiftin hayatını kaybettiği belirlenirken, kaçan şüphelinin olay yerine yakın bölgede cesedi bulundu.
Hacı Ahmet Cengiz'in kardeşi ile eniştesini öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir ülkeye daha vize muafiyeti geldi!
- AKP’nin kalesinde üst düzey istifa!
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!
- 'Şaraba nasıl bağladı, anlamadım'
- Erdoğan'a fark attılar
- Arda Güler tarihe geçti!
- Konyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması!
- Kitapyurdu'nun kapısı mühürlendi!
- Yapı Kredi satılıyor mu?
- 'Türkiye'de de yaşanabilir'