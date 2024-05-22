Osmaniye'de aile katliamı: Kız kardeşi ile eniştesini öldürüp, intihar etti!

Osmaniye'de Hacı Ahmet Cengiz, tartıştığı kız kardeşi Şadiye ile eniştesi Yusuf Özerli'yi tabancayla öldürüp, intihar etti.

DHA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 09:36
Osmaniye'de aile katliamı: Kız kardeşi ile eniştesini öldürüp, intihar etti!
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Sumbas ilçesi Gaffarlı köyü Şırnak Mahallesi'nde, olay, saat 08.00 sıralarında hacı Ahmet Cengiz, iddiaya göre daha önce anlaşmazlık yaşadığı kız kardeşi Şadiye Özerli ile eniştesi Yusuf Özerli'nin evinin önüne gelip, çift ile tartıştı.

TABANCA İLE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi ile Cengiz, tabanca ile çifte ateş açtı. Şüpheli kaçarken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çiftin hayatını kaybettiği belirlenirken, kaçan şüphelinin olay yerine yakın bölgede cesedi bulundu.

Hacı Ahmet Cengiz'in kardeşi ile eniştesini öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


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