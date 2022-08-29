Sinop'ta yıldırım isabet eden evde yangın çıktı

Sinop'un Gerze ilçesinde yıldırım isabet eden evde yangın çıktı.

AA
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:28
Sinop'ta yıldırım isabet eden evde yangın çıktı
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Alınan bilgiye göre, Tatlıcak köyünde Ahmet Ekşi'ye ait tek katlı ahşap eve yıldırım isabet etti.

Evde yangın başladığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında evde maddi hasar oluştu. 


Sinop Yıldırım yıldırım düşmesi

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