Büyükçekmece’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İstanbul Büyükçekmece’de sahil kenarında gece saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir cinayet gerçekleşti. Saldırıda başından vurulan bir kişi hayatını kaybederken, ölen şahsın arkadaşı da kurşunların hedefi oldu ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Büyükçekmece'de gece saat 00.00 sıralarında Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi, Sahilyolu Sokak’ta iddiaya göre M.M. (19) ve henüz ismi öğrenilemeyen bir şahsa kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırıda yere yığılan M.M. başından vurularak hayatını kaybederken kimliği öğrenilemeyen arkadaşı ise ağır yaralandı.
SALDIRGANLAR KAÇTI
Saldırganlar plakası alınamayan araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Saldırıyı gören çevredeki yurttaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.M.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini doğrularken diğer yaralıyı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Olay Yeri İnceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği alanda incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olay yerinde araştırmalarını sürdürürken saldırganları yakalamak için inceleme başlattı.
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