İzmir’de AKP'li meclis üyesi Nedim Aslan'a silahlı saldırı!

İzmir’in Çiğli ilçesinde AKP Çiğli Belediye Meclis üyesi Nedim Aslan işyerinde uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 17:31
İzmir’de AKP'li meclis üyesi Nedim Aslan'a silahlı saldırı!
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AKP Çiğli Belediye Meclis üyesi Nedim Aslan kimliği belirsiz kişi tarafından Anadolu Caddesi’ndeki bir işyerinde silahlı saldırıya uğradı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayağından yaralanan Aslan, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İzmir Çiğli Nedim Aslan silahlı saldırı saldırı

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