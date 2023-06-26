Büyükçekmece'de yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 26.06.2023 - 11:06

Güncelleme: 26.06.2023 - 11:25

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Kamiloba Mahallesi'nde iddiaya göre, bir apartmanın ikinci katında oturan Rus asıllı Larysa Sancaklı'ya ulaşamayan yakınları, Sancaklı'nın arkadaşı H.G.'ye ulaştı.

Sancaklı'nın daha önce evinin anahtarını verdiği öğrenilen H.G. eve geldi. Kapının açılmaması üzerine anahtarla kapıyı açan H.G., yatak odasında Sancaklı'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Sancaklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

CEP TELEFONU AYAĞININ ALTINDA BULUNDU

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çalışmada, Rus asıllı kadının yerde yatar vaziyette olduğu ve cep telefonunun sağ ayağının altında olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından Sancaklı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.