Büyükelçi Devrim Öztürk kimdir? Devrim Öztürk enkaz altından kurtarıldı mı?

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 19:41

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 19:41

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Dışişleri Bakanlığı, Bakanlığın Hatay temsilcisi Devrim Öztürk’ün enkaz altında kaldığını açıkladı.



DEVRİM ÖZTÜRK KİMDİR?



Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'na girdi. 2009-2013 yıllarında Hamburg Başkonsolosluğu görevini yürüttü. Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1 Eylül 2015 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Dakka Büyükelçisi oldu. Aralık 2021 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisidir.

DEVRİM ÖZTÜRK EVLİ Mİ?

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

DEVRİM ÖZTÜRK ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI MI?



Depremde yıkılan Rönesans Rezidans’ın enkazında kaldığı öğrenilen Devrim Öztürk'ten 17 gündür haber alınamıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Devrim Öztürk'e henüz ulaşılmadığını açıkladı.

