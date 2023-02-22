AKP Meclis Üyesi Hacer Çınar kimdir?

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 10:54

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 10:54

Depremzedelere yapılacak yardımların görüşülmesi için olağanüstü toplanan Bolu Belediye Meclisinde, AKP grubu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki tansiyonun yükselmesi sonrasında, AKP Meclis Üyesi Hacer Çınar, Başkan Özcan’a saldırıda bulundu. Hacer Çınar'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

HACER ÇINAR KİMDİR?

Hacer Çınar, 1970'de Bolu'da doğdu. Sağlık ve hizmet sektöründe uzun yıllar taşeron işçi olarak çalıştı ve sendika üyesi oldu ve sendikalarda yöneticilik yaptı. Aktif olarak Ev Hanımlar Derneği üyesi olarak görevde bulunan Çınar, Hizmet - İş Sendikası Bolu İlk Başkanlığı görevinde bulundu. Bolu Belediyesi AKP Meclis Üyesi olan Çınar, şu anda HAK-İŞ Bolu Şube Başkanı ve Öz Sağlık Sendikası Bolu Şube Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

TANJU ÖZCAN'A SALDIRI

Olay, Bolu Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağanüstü toplantısında meydana geldi. Bolu’daki depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlar, Bolu Belediyesinin Adıyaman’daki yardım çalışmaları için Belediye Meclisinden karar alınması için olağanüstü toplantı düzenlendi.





Oylama sırasında AKP Meclis Üyesi Hacer Çınar, önünde bulunan malzemeleri Özcan’a fırlattı. Çınar’ın saldırısı sonrası yükselen tansiyon sonrasında salona zabıta ekipleri geldi. Çınar'ın Özcan'a, "ahlaksız" ve "pislik adam" dediği duyuldu.















