Büyükelçi oldu, davadan kaçamadı

Yayınlanma: 05.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.03.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Şubat’ta Akdeniz İçin Birlik (AİB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti özel temsilcisi olarak atanan Fatma Seniha Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü yaptığı dönemde adrese teslim kadro ilanları, mobbing, baskı, sürgün, usulsüz olarak işten çıkarmalar, akademisyenlerin iş akdini feshetme, sınavlarda şaibe gibi konulardan davalara konu oldu. Bu kapsamda Ankara 6. İdare Mahkemesi, 27 Şubat’ta dikkat çeken bir ara karara imza attı.



18 KİŞİYE TEBLİGAT



Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgin Çelik tarafından rektörlüğe açılan mobbing davası 2023’te kararlaştırıldı ve mobbing suçunun işlendiği tespit edildi. Ardından YÖK’e “sorumlulara hakkında işlem yapılmasına yönelik” başvuruda bulunuldu ancak YÖK savunma almadı. Bunun üzerine konuyu istinafa taşıyan Doç. Dr. Çelik’in başvurusu kabul edildi. Bu kapsamda Ankara 6. İdare Mahkemesi, aralarında Hotar’ın da olduğu 18 kişiye tebligat gönderme kararı aldı. Öğrencilerden para alındığını saklayan ve para alanları koruduğu yönünde iddialarla gündeme gelen Prof. Dr. Uğur Malayoğlu, üniversiteye adrese teslim kadro ilanı ile girdiği iddiasıyla gündeme Türkmen Töreli, Hotar’a yakınlığı ile bilinen Prof. Dr. Refik Korkusuz ve halihazırda tarih bölümü başkanlığını yürüten Prof. Dr. Hakkı Uyar’a mobing uyguladığına yönelik davlarla gündeme gelen Mustafa Daş’a “müdahillik tebligatı” gönderildi. Aynı zamanda Prof. Dr. Uyar’a da müdahillik tebligatı gittiği öğrenildi

