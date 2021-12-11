Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: 'Mersin’de eşitsizliği ortadan kaldıracağız'

11 Aralık 2021 Cumartesi, 02:09

Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı, ayrımcılığa uğrayan dezavantajlı grupların toplumsal hayata adapte olmasını amaçlayan Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde açıkladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen toplantıda konuşan Vahap Seçer, “Eşitliği arıyoruz, bu kavram üzerine çalışıyoruz. Çeşitliliğin bol olduğu bir kentte yaşıyoruz. Bu zamana kadar yaptığımız hizmetlerde insan ayrımı yapmadan çalıştık” dedi. Mersin’deki eşitsizliğin farkında olduğunu da söyleyen Seçer, “Uyguladığımız, izlediğimiz politikalarla bu eşitsizliği ortadan kaldırmak istiyoruz. Çalışma hayatında kadınların oranını artırmak istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yüzde 18 olan kadın personel oranımız, yüzde 21’lere çıktı. Bundan sonra da bu eylem planının harfiyen uygulanabilmesi, etkin ve sürdürülebilir olması ve sonuç alıcı olabilmesi için bu konunun üzerinde olacağım” diye konuştu.

MBB Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil de “Belediyemizde, toplumsal cinsiyet eşitliği şefliği kurduk ve bir eylem planı hazırladık. Yani bundan sonra kırılgan gruplara yönelik yapacağımız kadın, engelli, yaşlı, LGBTİ+ ve çocuk gibi tüm kırılgan gruplara yönelik yapacağımız çalışmaları üç yıllık planladık. Amacımız, bu çalışmaları yaparken tüm toplumsal rollerden kaynaklı eşitsizliklerin giderilmesi, eşit mekanizmaların kurulması, yerel mekanizmalara eşitlik, hizmet sunumu modelinin yerleştirilmesi” ifadelerini kullandı.

‘YERELDEN BAŞLAMALI’



Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de “Biz, kadınların öldüğü illerde, ölen kadınların adlarının anıldığı bir şehir olmaktan çıkmasını istiyoruz. Özgecan Aslan’ın, Müslüme’nin yaşadığı olaylar aslında buzdağının görünen yüzü ve arka tarafındaki karanlığı görüyoruz. Peki, ne yapmalıyız? Hep birlikte bu planın hayata geçmesi adına çalışmalar yapmalıyız. Ben politikaların yerelden başlayacağına inanıyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı.