Mersin mitingi sonrası CHP, bütçe görüşmelerinde AKP’den hesap soracak

06 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

CHP, Mersin’de on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen ve “erken seçim” çağrısının binlerce yurttaşla birlikte tekrarlandığı “Milletin Sesi” mitinginde “moral depoladı” Miting sonrası Ankara’ya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmayları ve partili milletvekilleri, bu hafta yapılacak olan bütçe görüşmeleri için son hazırlıklarını sürdürüyor. CHP’nin görüşmelerde “sert muhalefetin dozunu artıracağı”, özellikle de “bütçe harici ‘Meclis’ten uzak duran, muhalefetle yüz yüze gelmekten kaçınan’ bakanlara yükleneceği”, “dövizdeki tırmanış nedeniyle bütçenin onaylanmadan önce çökmesine” vurgu yapılacağı öğrenildi.

Mersin Valiliği’nin tartışmalara sebep olan “Cumhuriyet Meydanı kararına” karşın CHP mitingindeki kalabalık dikkat çekti. Moralleri yükselten mitingin ardından Ankara’ya dönen Kılıçdaroğlu, kurmayları ve partili milletvekilleri, bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak olan 2022 yılı bütçe görüşmeleri için son hazırlıklara odaklandı. Edinilen bilgiye göre CHP, bütçe görüşmelerinde “sert muhalefetin dozunu artıracak” ve “bütçe harici ‘Meclis’ten uzak duran, muhalefetle yüz yüze gelmekten kaçınan’ kabine üyelerine yüklenecek”

ÇÖZÜM REÇETESİ

Genel Kurul’da CHP grubu adına ilk bütçe konuşmasını parti lideri Kılıçdaroğlu yapacak. Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’deki ekonomik çöküşe ilişkin iktidara yönelik eleştirilerini dile getireceği” ardından da “ülkenin buradan çıkışı için uygulanması gereken çözüm önerilerini sıralayacağı” öğrenildi. TBMM Genel Kurulu’nda kesintisiz olarak sürecek görüşmelerde, CHP’li genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri ve CHP grubundan milletvekilleri de bütçe üzerine kürsüye çıkarak “sert muhalefeti” sürdürecek. “Sayıştay raporlarına yansıyan usulsüzlüklerin” yanı sıra “ekonomi yönetimindeki savrulmaya” dikkat çekecek olan CHP’li vekillerin, yardımcıları ile birlikte Meclis’in karşısına çıkacak olan bakanlara “çok sayıda eleştiri yöneltmesi” bekleniyor. CHP’nin bütçe görüşmelerindeki son konuşmasını da grup başkanvekili Engin Özkoç gerçekleştirecek.

TBMM’DE BÜTÇE MARATONU BAŞLIYOR

TBMM Genel Kurul’da, aralıksız 12 gün sürecek 2022 yılı bütçe maratonu bugün başlıyor. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki görüşmelerde bu hafta, TBMM’nin yanı sıra 15 bakanlığın bütçesi ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılı bütçesini sunacak. TBMM ve 15 bakanlığın yanı sıra 184 kamu kurumunun bütçesi de ele alınacak.