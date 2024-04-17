Buzağı desteği ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemesi yattı mı? 2.Dönem buzağı desteği başvuru tarihleri ne zaman?

Buzağı desteğinin ne zaman yatacağı, hak sahibi çiftçiler tarafından takip ediliyor. 1. Dönem başvurularının ocak ayında tamamlanmasının ardından 2. Dönem başvurularının ne zaman yapılacağı merak edildi. Peki, Buzağı desteği ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemesi yattı mı? 2.Dönem buzağı desteği başvuru tarihleri ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 12:54
Buzağı desteği ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemesi yattı mı? 2.Dönem buzağı desteği başvuru tarihleri ne zaman?
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Buzağı desteği 2. Dönem başvurularıyla beraber ödeme tarihleri gündeme geldi. 1. Dönem başvurularının ocak ayında tamamlanmasının ardından 2. Dönem başvurularının ne zaman yapılacağı merak edildi. Peki, Buzağı desteği ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemesi yattı mı? 2.Dönem buzağı desteği başvuru tarihleri ne zaman?

BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, 1'inci döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanlarının bulunduğu açıklaması yapıldı.

Bu kapsamda Buzağı destekleme ödeme tarihi gündeme geldi. Ancak ödeme tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BUZAĞI DESTEĞİ  BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Üretici/Yetiştirici Birliğine üye olanlar, üyesi olduğu birliğe,

Birlik üyesi olmayanlar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvuracaktır.

Buzağı desteklemesi kapsamında buzağı başına verilecek olan destek tutarları;

Temel Destek: 1.150 ?/baş

Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ?/baş

Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ?/baş

Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ?/baş

Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça belirlenecektir.


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