Annelere 325 euro destek ödemesi başvuruları nasıl yapılacak? Annelere 325 euro destek ödemesi başvuru şartları neler?
Annelere 325 euro destek ödemesiyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Avrupa Birliği destekli projeyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca 325 euro destek verecek. Peki, Annelere 325 euro destek ödemesi başvuruları nasıl yapılacak? Annelere 325 euro destek ödemesi başvuru şartları neler?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci fazını hayata geçirmek için çalışmalarını tamamlandı. Peki, Annelere 325 euro destek ödemesi başvuruları nasıl yapılacak? Annelere 325 euro destek ödemesi başvuru şartları neler?
DESTEĞE KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Avrupa Birliği’nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Projeden yararlanma şartları ve başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcıları istihdamı teşvik edilecek.
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