ByLock kullanıcısı 3 şüpheliye gözaltı

Konya ve Isparta'da FETÖ'nün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen 2'si kadın 3 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 13:50
ByLock kullanıcısı 3 şüpheliye gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Konya ve Isparta'da yapılan operasyonlarda örgütün 'ByLock' adlı gizli haberleşme programını kullandığı öne sürülen 2'si kadın 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinden 46 FETÖ üyesi daha deşifre oldu. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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