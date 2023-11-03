'Bylock' kullanıcısı 7 yıl sonra yakalandı

Yayınlanma: 03.11.2023 - 15:05

Güncelleme: 03.11.2023 - 15:07

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile yapılan çalışma çerçevesinde R.K.’nin örgütün kriptolu haberleşme uygulaması olan 'Bylock’ programı kullanıcısı olduğunu tespit etti.

R.K.; ekiplerce yapılan şafak operasyonunda yakalanarak hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.