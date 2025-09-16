‘C31K’ üyelerine soruşturma: 10 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Telegram’ ve ‘Discord’ isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan C 31 K isimli platform üyelerine yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 10’u, "7545 sayılı siber kanununa muhalefet", "Atatürkün manevi hatırasına hakaret", "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak yaymak" suçlarından tutuklandı.

Suça sürüklenen 2 çocuk hakkındaysa ev hapsi olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği belirtildi.