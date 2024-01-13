Kedilere eziyet eden 'C31K' topluluğu üyesi 5 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'nca, kedilere eziyet eden ve örgüt propagandası yapan 'C31K' isimli sosyal medya topluluğu üyelerine yönelik 5 ilde düzenlen operasyonda 5 kişinin tutuklandığı açıklandı.

DHA
Yayınlanma: 13.01.2024 - 20:51
Kedilere eziyet eden 'C31K' topluluğu üyesi 5 kişi tutuklandı
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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu; kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 'C31K' isimli sosyal medya topluluğu üyelerine yönelik İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük'te düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler; çocuklarla ilgili müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, suçlu ve suçluyu övmek, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve suç işlemeye alenen tahrik etmek suçlarından tutuklandı.


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