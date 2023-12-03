İstanbul Sarıyer'de güzellik merkezine silahlı saldırı

Sarıyer'de site içerisindeki güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 03.12.2023 - 10:28
İstanbul Sarıyer'de güzellik merkezine silahlı saldırı
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Olay Tarabya Mahallesi, Tarabya Bayırı Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin giriş kapısı önünde otomobilden inen şüpheli, site içerisinde güzellik merkezi olarak hizmet veren iş yerine kurşun yağdırdı.

İş yerine rastgele ateş açan saldırgan otomobile bindikten sonra olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, silahtan çıkan kurşunlar iş yerinin camlarına isabet etti. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.Boş kovanlar olay yeri inceleme ekipleri tarafından götürüldü.

Polis, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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