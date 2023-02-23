Çadır bulamayan yurttaşlar isyan etti: Çocuklar gece titriyor

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 04:00

İki yıl önce İzmir depreminde misafir olarak geldiği teyzesinin evinde depreme yakalanan ve ağır hasar gören evden yara almadan kurtulan Furkan Çolak, bu kez Hatay’da depreme yakalandı.

Beşinci kattaki evinden yara almadan çıkan Çolak, AFAD’ın "Evlerinize girmeyin" çağrısı üzerine binaya giremedi. Valilik, AFAD ve kaymakamlığa giderek çadır istedi. Ancak "çadır olmadığı söylendi ve gelince göndereceğiz" denildi.

Devletin, iki haftadır deprem bölgesine çadır göndermediğini belirten Furkan Çolak, "'Evlere girmeyin' çağrısı yapıyorlar. Peki, biz nerede kalacağız? Çadır için gitmediğimiz yer kalmadı. Çadır yok diyorlar. İki gündür, sokak ve kaldırımda soğuk havada battaniye ve yorgan ile yatıyoruz. Benim gibi yüzlerce kişi var. Çocuklar yatarken titriyor" ifadelerini kullandı.

Üç çocuğu ile dışarıda kalan başka bir depremzede ise “Uzaya gitmeyi planlayan Türkiye’ye bu görüntüler yakışmıyor. Depremden yara almadık ama soğuktan donarak öleceğiz. Uzaya çıkmayı planlayan AKP, bu fotoğraflardan utanmalı” diyerek isyan etti.

