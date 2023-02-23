Çadır bulamayan yurttaşlar isyan etti: Çocuklar gece titriyor

Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından çadır bulamayan yurttaş, battaniye ve yorganlarla sokakta yatmak zorunda kaldı. İki gündür kaldırımda yattığını söyleyen bir depremzede, “Depremden yara almadık ama soğuktan donarak öleceğiz. Uzaya çıkmayı planlayan AKP, bu fotoğraflardan utanmalı” diyerek isyan etti.

Mehmet İnmez
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 04:00
Çadır bulamayan yurttaşlar isyan etti: Çocuklar gece titriyor
Abone Ol google-news

İki yıl önce İzmir depreminde misafir olarak geldiği teyzesinin evinde depreme yakalanan ve ağır hasar gören evden yara almadan kurtulan Furkan Çolak, bu kez Hatay’da depreme yakalandı. 

Beşinci kattaki evinden yara almadan çıkan Çolak, AFAD’ın "Evlerinize girmeyin" çağrısı üzerine binaya giremedi. Valilik, AFAD ve kaymakamlığa giderek çadır istedi. Ancak "çadır olmadığı söylendi ve gelince göndereceğiz" denildi.

Devletin, iki haftadır deprem bölgesine çadır göndermediğini belirten Furkan Çolak, "'Evlere girmeyin' çağrısı yapıyorlar. Peki, biz nerede kalacağız? Çadır için gitmediğimiz yer kalmadı. Çadır yok diyorlar. İki gündür, sokak ve kaldırımda soğuk havada battaniye ve yorgan ile yatıyoruz. Benim gibi yüzlerce kişi var. Çocuklar yatarken titriyor" ifadelerini kullandı. 

Üç çocuğu ile dışarıda kalan başka bir depremzede ise “Uzaya gitmeyi planlayan Türkiye’ye bu görüntüler yakışmıyor. Depremden yara almadık ama soğuktan donarak öleceğiz. Uzaya çıkmayı planlayan AKP, bu fotoğraflardan utanmalı” diyerek isyan etti.


hatay deprem deprem bölgesi İzmir depremi çadır

İlgili Haberler

Samandağ son depremler sonrası yeniden yıkım yaşadı: 'En az 15 bin çadıra ihtiyaç var'

Samandağ son depremler sonrası yeniden yıkım yaşadı: 'En az 15 bin çadıra ihtiyaç var'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çadır tepkisi: Çözemiyorlarsa bıraksınlar biz çözelim

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çadır tepkisi: Çözemiyorlarsa bıraksınlar biz çözelim
Depremzedeler 17 gündür sokakta yatıyor... AFAD çadırı 'güzel' yere kurmuş!

Depremzedeler 17 gündür sokakta yatıyor... AFAD çadırı 'güzel' yere kurmuş!

En Çok Okunan Haberler