Çadır yangınında yaralanmıştı... Kardeşinden 24 gün sonra hayatını kaybetti!
Hatay'da depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında yaralanan Yeşim Eker, kardeşinden 24 gün sonra yaşamını yitirdi.
Hatay'da depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında hayatını kaybeden Elif Mislina Eker'den (4) 24 gün sonra, ablası Yeşim Eker (17) de yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde depremzedeler için kurulan çadırda, 26 Mart'ta saat 02.00 sıralarında çıkan yangında Ertuğ Veli Eker (18), kardeşleri Yeşim Eker ve Elif Mislina Eker yaralandı. Durumu ağır olan kız kardeşler, önce Dörtyol Devlet Hastanesi'ne, ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kardeşlerden Elif Mislina Eker, yangından 1 gün sonra hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedavisi süren ablası Yeşim Eker de, 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kardeşinden 24 gün sonra hayatını kaybeden Yeşim'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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