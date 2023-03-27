Diyarbakır'daki ağır hasarlı binada yangın paniği

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 20:26

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 20:26

Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı Kupik Apartman'ının üçüncü katından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanla kaplı olan daireye müdahale etti.

Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü binada polis ve itfaiye yangının çıkış sebebi için çalışma başlattı.