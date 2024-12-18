Çadırda havasız kalan 150 koyun hayatını kaybetti

Siirt’in Eruh ilçesinde Menal Timurtaş’a ait 150 koyun, gece bırakıldığı çadır ahırda havasız kalarak öldü.

Çadırda havasız kalan 150 koyun hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 21:49

Eruh ilçesi Karadağ bölgesinde hayvanlarını otlatan Menal Timurtaş, çadır ahıra 16 Aralık akşamı otlamaktan gelen 150 koyununu bıraktı. 

Sabah hayvanları çıkarmak için ahıra giren Menal Timurtaş, 150 koyunun hareketsiz şekilde yattığını gördü. 

Timurtaş, jandarmayı arayarak, hayvanlarının havasızlıktan öldüğünü belirtti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Menal Timurtaş’ın ifadesi üzerine olayı tutanak altına aldı. 


Etiketler: #Siirt #koyun #hayatını kaybetti

İlgili Haberler

Emekli çiftçi, koyun yetiştiriciliğinde örnek oldu: İlk kuzularına adeta çocuk gibi bakıyor

Emekli çiftçi, koyun yetiştiriciliğinde örnek oldu: İlk kuzularına adeta çocuk gibi bakıyor
Karaman'da 'tipi' can aldı: 350 koyun ile 2 eşek donarak öldü

Karaman'da 'tipi' can aldı: 350 koyun ile 2 eşek donarak öldü
86 gün sonra… Doğa savunucusu Ali Koyuncu’ya tahliye!

86 gün sonra… Doğa savunucusu Ali Koyuncu’ya tahliye!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler