Çadırda yaktıkları ateş hastanelik etti

Afyonkarahisar'da kaldıkları çadırda yaktıkları odun ateşinin dumanından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA
11 Ekim 2022 Salı, 10:13
Çadırda yaktıkları ateş hastanelik etti
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Mevsimlik tarım işçisi olarak merkeze bağlı Bayramgazi köyüne gelen A.D, (40) H.D. (38) ile İ.D. (17) kaldıkları çadırda ısınmak için odun ateşi yaktı. Dumandan etkilenen 3 kişi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan A.D, H.D. ile İ.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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