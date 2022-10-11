Çadırda yaktıkları ateş hastanelik etti

11 Ekim 2022 Salı, 10:13

Mevsimlik tarım işçisi olarak merkeze bağlı Bayramgazi köyüne gelen A.D, (40) H.D. (38) ile İ.D. (17) kaldıkları çadırda ısınmak için odun ateşi yaktı. Dumandan etkilenen 3 kişi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan A.D, H.D. ile İ.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.