Direnen ETF Tekstil işçilerine müdahale: 'Direniş çadırı evimiz oldu'
ETF Tekstil fabrikasının kapatılması kararı sonrası, kıdem tazminatları ve ikramiyelerini alamayan işçiler, 35 gündür fabrika önünde mücadele ediyor. Hakları için fabrika önünde nöbet tutan işçilere polis müdahalede bulundu. Deriteks Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Binali Tay, yaşananları Cumhuriyet’e anlattı.
İstanbul Tuzla’da üretim yapan ETF Tekstil fabrikasının kapatılması kararı sonrası, kıdem tazminatları ve ikramiyelerini alamayan işçiler, 35 gündür fabrika önünde ödenmeyen hakları için mücadele ediyor. İşçiler hakları için verdiği mücadeleyi sürdürürken fabrika önünde bekleyen işçilere sabah saatlerinde polis müdahale etti. Direniş alanını ablukaya alan çevik kuvvet ekipleri, polis ve bekçiler eşliğinde işçilere müdahalede etti.
Deriteks Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Binali Tay, yaşananları Cumhuriyet’e anlattı. Kolluk kuvetlerinin sabah saatlerinde adeta şafak operasyonu yapar gibi fabrika önüne geldiğini belirten Tay, “Bu fabrikanın önünde haklarımız için demokratik bir direniş sürdürüyoruz. Ancak bu sabah şafak operasyonu yapar gibi polis fabrika önüne geldi. Fabrika önünde nöbet tutan arkadaşlarımızı çevik kuvvet ekipleri, polis ve bekçilerle ablukaya aldılar. Fabrikada çalışanların büyük çoğunluğu kadın.
Darp edilen, yerlerde sürüklenen arkadaşlarımız oldu. Daha sonra barikat kurup fabrikadaki işçilerin ürtettiği malları ve kumaşları çıkardılar. Patron, kamoyuna üretilmiş malları ve makinaları satıp işçilerin parasını ödeyeceğini söylüyor ancak şu ana kadar hiçbir ödeme yapılmadı. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Direnişimizi sesimizin duyulacağı her yere taşıyacağız. Bu firmanın üretim yaptığı tüm markaların önüne ve mağazalara kadar mücadelemizi taşıyacağız” dedi.
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