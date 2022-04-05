Caferbey köylüsünden bilirkişi heyetine pankartlı karşılama: Çöp giremez
Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Caferbey Köyü’nde MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi işbirliğiyle yapılmak istenen katı atık depolama tesisine karşı mera alanlarını savunan köylülerin açtıkları iptal davasında bilirkişi keşfi yapıldı.
Geçtiğimiz Kasım ayında mera alanlarına ÇED raporu olmaksızın yapılmak istenen katı atık tesisine karşı alanda günlerce nöbet tutan ve jandarma güçleriyle karşı karşıya gelerek topraklarını savunan Caferbey sakinlerinin başlattıkları yargı mücadelesi sürüyor.
Projeden vazgeçilmesini isteyen yöre sakinlerinin açtıkları iptal davasında bilirkişi keşfi dün yapıldı. Köylüler, sabahın erken saatlerinden itibaren meralarında yine nöbet tutarken, mahkeme tarafından atanan bilirkişi heyetini ise hazırladıkları “Çöp giremez” pankartları ve sloganlar ile karşıladı.
Caferbey’deki mera alanlarında inceleme yapan bilirkişi heyetine vicdan çağrısında bulunan Salihli Çevre Derneği Başkanı ve köylülerin avukatı Seçil Ege Değerli, “Caferbey Mahallesi’nde yapılmak istenen katı atık tesisi için açtığımız davada bilirkişi tarafından keşif incelemesi yapıldı. Mahkeme heyetine köyümüzün güzelliklerinin nasıl korunması gerektiğini anlattık. Zeytincilik, bağcılık faaliyetleri ve üzüm, küçükbaş hayvancılık bölgemiz için oldukça önemli. Meralarımızın yanı sıra içme sularımız ve tarımsal amaçlı kullanılan sularımız bu tesis nedeniyle tehlike altında. Bilime ve vicdana uygun bir rapor hazırlanmasını bekliyoruz. Çevre dernekleri, Caferbey sakinleri ve Salihli halkı olarak mücadelemize devam edeceğiz” diyerek sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini duyurdu.
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