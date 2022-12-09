Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdürü, istismar haberlerini hedef aldı... Diyet borcunu mu ödüyor?

09 Aralık 2022 Cuma, 13:31

Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan, İsmailağa cemaatiyle bağlantılı Hiranur Vakfı’nın adının karıştığı çocuk istismarı skandalına dair tartışmalara Türkiye’nin köklü liselerinden Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin müdürü de tepki çeken bir mesajla katıldı.

Olayla ilgili yapılan haberleri hedef alarak Kuran'daki Hucurat Suresi'nden bir ayet paylaşan Cağaloğlu Anadolu Lisesi Okul Müdürü Cafer Koçyiğit, paylaşımının devamında da "Bu ayet iman edenlere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz!!!" diye yazdı.

Koçyiğit'in mesajı şöyle:

"DİYET BORCU MU ÖDÜYOR?"

Koçyiğit'in tepkiye neden olan bu mesajı üzerine cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı Eğitim-İş 1 No.lu Şube Başkanı Veli Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Laik hukuk devletinde Cağaloğlu Anadolu Lisesi gibi bir kurumda müdürlük yapan şahsın yargıya intikal etmiş bir konuda yargı kararlarını dahi beklemeksizin hüküm belirtmesi, o koltuğa gelişinde etkili olanlara diyet borcuna mı işaret etmektedir? Maalesef okullarımız bugünlerde toplumda infial yaratan bir konu ile gündeme gelen cemaat tarikat yapılanmalarının cirit attığı, atamalarda dahi etkin olduğu bir durumla karşı karşıyayız."

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek yol, medeniyet yoludur" sözünü hatırlatan Şimşek, toplumda çocuk evliliği haberlerinin münferit olmaktan çıkıp genele dönüştüğüne dikkat çekerek şöyle dedi:

"4+4+4 eğitim sistemi çıkarılırken bu sistem çocukları okullardan uzaklaştırıyor demiştik. Bu sistem çocukları örgün eğitimden almanın önünü açıyor. Devletin görevi çocuğu korumaktır. Örgün eğitimden 13-14 yaşında uzaklaşan çocuklar her türlü istismara açık hale geliyorlar. Çocuğun yeri okuldur."