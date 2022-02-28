Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde müdür değişikliğine itiraz
İstanbul'un en köklü okullarından Cağaloğlu Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, dönem ortasında yaşanan müdür değişikliğine itiraz ediyor. Veliler, memnun olduklarını belirttikleri halde okul müdürünün kadrosunun verilmeyerek istifa edilmesinin sağlanmasına sosyal medya üzerinden tepki gösteriyor.
'Proje okul' kapsamına geçtikten sonra pek çok skandala konu alan Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin öğrencileri ve velileri, bu kez de 1,5 yıl içeresinde 4 kez müdür değişikliği yaşadıkları için şikayetçiler. Cağaloğlu Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, Twitter üzerinden yayınladığı metinde öğrencilerin hak ettikleri eğitimden mahrum bırakıldığını ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi'sinin huzursuzluğa ve istikrarsızlığa bırakılmaya çalışıldığını belirtti.
VELİLER VE ÖĞRENCİLER HUZURSUZ
Veliler; Cağaloğlu Anadolu Lisesi proje okul olduğundan beri velilerin ve öğrencilerin huzursuz olduğunu, öğrencilerin baskılara, disiplin cezalarına ve haksızlıklara uğradığı bir okula dönüştüğünü aktarırken bu durumun düzelmesi için çok çaba gösterdiklerini ve yeni bir dönemi başlattıklarını açıkladılar.
Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde 1 yıldır geçici görev yapan Müdür Mehmet Aybek'ten memnun olduklarını ve bu durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü' bildirdiklerini belirten veliler, hazırladıkları metinde bu durumu şu şekilde dile getirdiler:
"Okulumuzda yaklaşık 1 yıldır görev yapan Sn. Mehmet Aybek, tüm bu engellemelere rağmen bütün öğrencilerin ve velilerin sevgisini kazanmış, çocukların menfaatlerini ön planda tutmuş, tüm velilere eşit mesafede durmuş,vizyon sahibi bir müdür iken ve kendisinden duyulan memnuniyet İl Milli Eğitim Müdürülüğü'ne velilerimiz tarafından defalarca iletilmişken, kadrosu verilmeyerek istifa etmesi sağlanmıştır. Aslında en büyük kötülük idarecilerimize yapılmakta, onların okulumuzda yapmak istedikleri işlerin yapılması engellenmekte ve maalesef yine bunların cezasını çocuklarımız çekmektedir."
Öte yandan, öğrencileri ile mahkemelik olduğu bilinen okulun eski müdürü Necati Yener'in 2020 yılında velilerin şikayeti üzerine görevden alındığı öğrenildi.
İşte Twitter'da yayınlanan tam metin:
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