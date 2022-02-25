Deniz Harp Okulu sınavlarına FETÖ soruşturması: 31 şüpheli yakalandı

25 Şubat 2022 Cuma, 09:53

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2011-2012-2014-2015 yıllarında yapılan Deniz Harp Okulu ve 2012-2014-2015-2016 Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarında, mülakata girmeye hak kazanan aday öğrencilerden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı olanlarının aday numaraları ve TC kimlik numaraları üzerinden kodlamaya tabii tutularak TSK'ya sızdırıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında TSK bünyesinde oluşturulan mülakat kurullarında görev alan ve örgütsel not sistemi ile not verdikleri belirlenen, aynı zamanda FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve haklarında itirafçı beyanı elde edilen şüpheliler olduğu belirlendi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup aralarında görevde bulunan subay, ihraç edilen askeri personel, emekli subaylar olmak üzere şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ve Askeri Ceza Kanunu kapsamında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 9 ilde, eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanırken, 9 şüpheliye yönelik çalışmalar sürüyor.