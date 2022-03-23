Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde veliler bir kez daha eyleme çıktı

23 Mart 2022 Çarşamba, 15:28

İstanbul Fatih'te bulunan Türkiye’nin tarihi okullarından Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde veliler, okul yönetimindeki istikrarsızlığı uzun süredir duyurmaya çalışıyor ve sorunun çözümü için eylem yapıyorlar.

Öğrencileri ile mahkemelik olan lisenin eski müdürü Necati Yener 2020 yılında velilerin şikayeti üzerine görevden alınmıştı.

Bu görevden alınmanın ardından okulda 1 buçuk senede 4’ncü geçici müdürün geldiği belirtildi. Son olarak okula geçici müdür olarak atanan Mehmet Aybek’e kadro verilmediği ve istifa ettirildiğini söyleyen öğrenci velileri, “Eski müdür Necati Yener’in kadrosu sebebiyle gelen müdürler sağlıklı çalışamıyor” diyerek yaşanan durumu İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne taşıdı. Fakat bu başvurular bir işe yaramadı.

İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Dün okul önünde bir açıklama yapan veliler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü (İL MEM) yöneticilerinin istifa etmeleri için eylem yaptı ve müdürlüğe silah çelenk bıraktı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakan veliler, basın açıklaması yaptı.

Veliler tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin yıllarca sorun yaşadığı eski müdürü Necati Yener, veli şikayetleri ve açılan davalar nedeniyle 2020 yılında başka bir göreve atanmıştır.

Kendisinin öğrenciler ve veliler arasında ayırımcılık yaptığı, gençlere hakaret edip mahkemelik olduğu ve görev yaptığı dönemde 100’ün üzerinde öğretmen ve idareci değiştirdiği basında duyulmuştur.

Okuldan ayrıldıktan sonra kendi getirdiği müdür yardımcıları ve bir kısım öğretmenler kanalıyla okulun yönetimine karışmaya devam etmiş, sürekli okula gelip gitmiş ve atanan müdürleri çalışmasına engel olup görevi bırakmalarını sağlamıştır.

Müdürüne sahip çıkan Cağaloğlu Anadolu Lisesi velisi İL MEM'e defalarca giderek bu sorunu iletmiş ancak mevcut müdürün asalet sözü verildiği halde, bir kaç hafta önce yine müdür değişimi atamalı olarak yapılmıştır. Bunun altında yatan en önemli etken kendi döneminden kalan müdür yardımcılarından birinin kadrosunun uzatılma durumudur. Çünkü görevinden istifa etmeye zorlanan müdürlerimizin kendisinin görevlendirmesini uzatmamakta kararlı olduğu özellikle İL MEM tarafından çok iyi bilinmektedir. Kadro değişiklikleri hep bu dönem öncesinde yapılmıştır.

Yeni gelen müdür, öğretmenlerden kimseyi tanımamasına rağmen yine öğretmen değişimi yapmaya başlamış, istikrarın bozulduğu dönemlerine geri dönüş olmuştur. Üstelik 2. Necati Yener döneminin başlayacağı ve 2019 yılına geri dönüleceği şeklinde ifadeleri öğrenciler arasında da dillendirilmiştir.

Çok yüksek puanla öğrenci alan bu pilot okul yıllardır belli kişilerin keyfiyetine göre yönetilmekte, buna engel olacak kişiler ise bir şekilde söylemler sonucu okuldan gönderilmektedir.

Bu konuda İL MEM yöneticileri Levent Yazıcı ve Hatice Özdemir, sorunun kaynağı olan kişilere destek vererek, sorunun büyümesine ve çözümsüz kalmasına neden olmaktadır. Oysa ki bu konu Levent Yazıcı’ya doğrudan iletilmiş, kendisinin bilgisi olmasına rağmen konu hep çözümsüz bırakılmıştır.

Olan çocuklarımızın ülkemizin geleceğine olmaktadır. Evlatlarımız devletinden bu sebeplerle uzaklaşmakta Cağaloğlu Anadolu Lisesi ise git gide daha da itibarsızlaştırılmaktadır.

Sürekli huzursuzluk yaşanması, liyakatsiz kadrolar ve öğretmen değişimleri velilerin isyan etmesine neden olmuştur.

Her mecrada derdini anlatmaya çalışan velilerinin tek isteği, Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin nitelikli eğitime kavuşması, ayrıştırma ve ötekileştirme olmadan, öğretmenlerin huzurlu ve mutlu bir ortamda ders işlediği günleri görmesidir.”