Çağatay Güç’ten Kılıçdaroğlu çıkışı: 'Artık görevi sürdürmemeli'

CHP İzmir İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın parti üyeliğinden istifasının kişisel bir karar olduğunu belirtti.

Tugay’ın CHP kimliğinin tartışmaya açılamayacağını söyleyen Güç, yaşananların AKP iktidarının yarattığı mutlak butlan sürecinin bir sonucu olduğunu ifade etti. Görevden alma kararlarının hukuki dayanağının bulunmadığını savunan Güç, süreci yargıya taşıdıklarını açıklarken, partinin Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde yoluna devam edeceğini vurguladı.

Güç, Cemil Tugay'ın uzun süredir süreçle ilgili rahatsızlıklarını dile getirdiğini belirterek, “Dünkü karar biraz kişisel bir karardı. Süreçlerle ilgili olarak hem kendisini daha fazla yıpratmamak adına hem de mutlak butlan sürecinin doğru gitmediğine dair değerlendirmeleri vardı. Bu yönde açıklamalarını da yapmıştı. Dün akşam bir araya geldik ve bu durumla birlikte artık partide kalmanın bir anlamı olmadığını düşündüğünü ifade etti. Ancak bu tamamen kişisel bir karardı” dedi.

“CEMİL TUGAY’I HER ZAMAN DEĞERLİ BİR BAŞKAN OLARAK GÖRÜYORUZ”

İl örgütü olarak Cemil Tugay'a desteklerinin sürdüğünü vurgulayan Güç, “Biz il örgütü olarak Cemil Başkanımızı her zaman değerli bir Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak görüyoruz ve görmeye devam ediyoruz. Eninde sonunda partimizle yeniden buluşacağımıza da inanıyoruz. Çünkü bu süreç, AKP iktidarının bize dayattığı bir süreçtir. Bu süreci mutlaka aşacağız ve başarıya ulaşacağız” diye konuştu.

“ARAMIZDAKİ GÖNÜL BAĞI DEVAM EDİYOR”

Cemil Tugay'ın CHP kimliğinin tartışma konusu yapılamayacağını söyleyen Güç, “Tanımı ne olursa olsun, Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partilidir. Aramızdaki gönül bağı devam etmektedir. Süreçler onu bu noktaya getirmiştir. Sonuçta hep birlikte mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“GÖREVDEN ALMA KARARLARININ HUKUKİ KARŞILIĞI YOK”

Görevden alma kararlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Güç, “Atanan mevcut mutlak butlan yönetimi ve yetkisiz MYK bazı il başkanlarımızı ve beni görevden alabiliyor. Ancak bunun hukuki anlamda bir karşılığı yok. Parti Meclisi'nden onay alamamış, kendi içinde uzlaşamamış bir yapının aldığı kararlar bunlar. Biz bu kararların doğru olmadığını düşünüyoruz” dedi.

“HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK”

Konunun yargıya taşındığını belirten Güç, “Bu süreci adli mercilere taşıdık. Tüzük gereği mevcut MYK'nın bir hükmü olmadığını düşünüyoruz. Hükmü olmayan bir MYK'nın, delege oylarıyla seçilmiş bir il başkanını görevden alamayacağını savunuyoruz. Hukuki süreci başlattık. Sonuçlar ortaya çıkana kadar beklenmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“KILIÇDAROĞLU ARTIK GÖREVİ SÜRDÜRMEMELİ”

Sürece ilişkin eleştirilerini sürdüren Güç, “Cemil Tugay CHP'den kopmuş biri değildir. Ancak AKP iktidarının ortaya çıkardığı mutlak butlan süreci ve buna aracılık eden eski genel başkanın tutumu süreci tıkanma noktasına getirmiştir. Kılıçdaroğlu'nun da artık bu görevi sürdürmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kurultaya dahi gerek kalmadan görevi bırakmasının daha doğru olacağını düşünüyorum” dedi.

“ÖZGÜR ÖZEL’İN ALACAĞI KARARLAR DOĞRUDUR”

Parti içindeki tüm kararların Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde yürütüldüğünü söyleyen Güç, “Genel Başkanımızın talimatı olmadan bu konuda bir adım atılması söz konusu değil. Özgür Özel'in, Parti Meclisi'nin ve MYK'nın alacağı kararlar doğrultusunda hareket edeceğiz. Sürecin istişareyle yürütüldüğünü görüyoruz ve doğru kararların halk nezdinde karşılık bulduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“TİRE’DE İSTİFA SÖZ KONUSU DEĞİL”

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu hakkında ortaya atılan iddialara da değinen Güç, “Tire'de bu yönde bir durum yok. Hayati Başkan bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Sadece Cemil Başkan'a destek açıklamasında bulundu. Sonuçta Cemil Başkan bizim Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Sevdiğimiz, iyi işler yapmaya çalışan, dürüst ve namuslu bir insandır. Hayati Başkan'ın açıklaması da buna yönelikti. Herhangi bir istifa durumu söz konusu değildir” diye konuştu.