Çağatay Ulusoy'dan deprem bölgesine peş peşe yardım

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 19:12

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 19:55

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7.7 ikincisi 7.6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Arama kurtarma çalışmalarının 5. gününde 10 ilde toplam can kaybı 19 bin 388'e yükseldi. Yaralı sayısı 77 bin 711, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.

TV100'ün haberine göre, Çağatay Ulusoy depremle ilgili seferber olan ünlü isimlerin arasında yer aldı. Ünlü oyuncu önce başkasının üzerinden AHBAP’a 250 bin TL yardım yaptı. Ulusoy aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü 50 ve BKM’yle de beraber 50 çadır aldı.