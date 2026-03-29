Çağdaş Gençlik 17. Şehitler Abidesi Çanakkale buluşması gerçekleştirildi

Çağdaş Gençlik 17. Şehitler Abidesi Çanakkale Buluşması; 28 Mart Cumartesi günü, Çağdaş Gençlik Merkez Birimi ve ÇYDD Çanakkale Şubesi öncülüğünde, ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun katkılarıyla gerçekleştirildi. 77 ÇYDD şubesinden yaklaşık 2600 üye ve öğrencinin katıldığı etkinlikte; ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve ÇYDD gönüllüleri yer aldı.

Etkinlik, Çanakkale Şehitler Anıtı’nın ziyaretiyle başladı. Anıt ziyaretinin ardından; ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve ÇYDD Çanakkale Şubesi Gençlik Birimi Kolaylaştırıcısı Gamze Ramazan konuşmalarını gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata’ya Cevabı katılımcılar tarafından yüksek sesle okundu.

Devamında, Çağdaş Gençlik Merkez Birimi adına Genel Kolaylaştırıcı Başar Kılıçkıran tarafından Çağdaş Gençliğin hazırladığı bildiri okundu.

Buluşma, Conk Bayırı’nda bulunan 57. Alay Şehitliği’nin ziyaretiyle sona erdi.

PROF. DR. AYŞE YÜKSEL: “ÇANAKKALE’DE BULUNMAK DERİN VE ÖZEL BİR DUYGUDUR. SAVAŞLAR DEĞİL, BARIŞIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ KALICIDIR”

Konuşmasında, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında laik Türkiye Cumhuriyeti’ni korumaya devam edeceklerini ifade eden Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Cumhuriyet’e borçlu olduklarını ve bu borcu ödeyene kadar çalışmaktan asla vazgeçmeyeceklerini belirtti. Yüksel konuşmasında, ‘’Çanakkale’de bulunmak, tarihle doğrudan temas kurmak gibi derin ve özel bir duygudur. Her türlü olanaksızlığa rağmen, askerlerimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde burada büyük bir zafer kazanmıştır. Bu zaferin mirası olarak, O’nun büyük bir özveri ve kararlılıkla kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyor olmak hepimiz için büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun bilinciyle Büyük Atatürk’ün ‘’Yurtta barış, dünyada barış sözünü hatırlatıyor, bölgemizde ve dünyada savaşların bir an önce sona ermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇAĞDAŞ GENÇLİK MERKEZ BİRİMİ: ZAFERDEN CUMHURİYET'E DOĞRU İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Çağdaş Gençlik Merkez Birimi tarafından hazırlanan basın bildirisini okuyan ÇGMB Genel Kolaylaştırıcısı Başar Kılıçkıran ise konuşmasında Çağdaş Gençliğin her türlü haksızlığa, eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı durduklarının altını çizerek liyakatin, özgür düşüncenin, eşitliğin ve çağdaş eğitimin hakim olduğu çağdaş ve demokratik bir Türkiye için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Çağdaş Gençlik Merkez Birimi tarafından hazırlanan basın bildirisinin tam metni şu şekilde:

"Bizler Çağdaş Gençlik olarak bugün, bağımsızlık inancının bir ulusun kaderini değiştirdiği ve sil baştan yazıldığı kutsal topraklardayız. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yılında “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum” diyerek milletine inanç aşılayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün inancıyla şehitlerimizin emanetine sahip çıkarak direnişten istikbale yürüdüğümüz bu yolun bekçileri olmaya devam ediyoruz. Bu topraklar bizler için sadece bir zaferin değil, küllerinden doğan bir halkın istikbal yürüyüşünün de başladığı yerdir. Çağdaş Gençlik olarak, böylesine büyük bir direnişi yarınlarımıza ışık tutan bir meşale gibi taşıyor; geçmişin onurunu, geleceğin çağdaş laik Türkiye’sine ulaştırma sözü veriyoruz.

Biliyoruz ki; Çanakkale’de yakılan o bağımsızlık meşalesi, bugün biz gençlerin elinde Cumhuriyetimizin yarınlarını aydınlatmaktadır. Atalarımızın sarsılmaz iradesi, bizim bilimde, sanatta ve eğitimde göstereceğimiz kararlılığın en büyük kaynağıdır. Bu kaynak, tam bağımsızlık aşkıyla vatan topraklarını savunan Kuvayi Milliye ruhunun değişmez gücüdür. Çağdaş Gençlik olarak; liyakatin, özgür düşüncenin, eşitliğin ve çağdaş eğitim meşalesinin sönmemesi için Kuvayı Milliye ruhunu kılavuz ediniyoruz. Bizim yürüyüşümüz, her türlü karanlığın karşısında laikliği ve demokrasiyi sonsuza dek yaşatma yürüyüşüdür.

Bizler, bize bırakılan kutsal emanetin nöbetini devralırken sadece bir geçmişi değil, aydınlık bir geleceği de omuzlarımızda taşıyoruz. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklarda verdiğimiz her söz; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir nesle ulaşma hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın güvencesidir. Hiçbir engel bizi bu yoldan döndüremeyecek, hiçbir zorluk inancımızı sarsamayacaktır. Bu bilinç ve sorumlulukla yönümüzü belirliyor, geleceğe dair pusulamızı, Ata’mızın; “Bütün ümidim gençliktedir!” sözüyle belirliyoruz. Bu güvene layık olacak; aklın ve bilimin ışığında kararlılıkla yürüyeceğiz. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz!” sözüne sahip çıkarak; zaferden cumhuriyete doğru ilerlemeye devam edeceğiz!"