Çağdaş İnşaat Mühendisleri Yönetim Kurulu Başkan Adayı Özer Or: 'Bilimden ve kamu yararından taviz vermeyeceğiz'

14-15 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi 50. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri öncesinde konuşan Çağdaş İnşaat Mühendisleri Yönetim Kurulu Başkan Adayı Özer Or, adaylık gerekçelerini ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

"DEPREMLERİN SONUÇLARINI FELAKET OLARAK YAŞAMAMIZ KADER DEĞİLDİR"

İnşaat mühendisliğinin yalnızca proje üretmekten ibaret olmadığını belirten Özer Or, “Biz mühendisliği doğrudan yaşam hakkıyla ilişkili bir kamusal sorumluluk olarak görüyoruz. Depremlerin sonuçlarını felaket olarak yaşamamız kader değildir. Bilimsel planlama yapılmadığında, denetim zayıflatıldığında ve liyakat göz ardı edildiğinde bedelini toplum ödüyor. Oda yönetiminde bilimden ve kamu yararından taviz vermeyeceğiz” dedi.

"DAHA ETKİN, YÖNLENDİRİCİ VE MÜCADELECİ BİR ROL ÜSTLENECEĞİZ"

Riskli yapı stokunun tespiti, kamusal bir yapı denetim sisteminin güçlendirilmesi ve afet risklerinin azaltılmasına yönelik bütünlüklü politikaların geliştirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Or, “İstanbul gibi deprem gerçeğiyle yaşayan bir kentte mühendisliğin kamusal sorumluluğu daha da ağırdır. Odamız bu konuda daha etkin, daha yönlendirici ve daha mücadeleci bir rol üstlenecektir” diye konuştu.

"YETKİN MÜHENDİSLİK SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLMELİ"

Mesleki nitelik ve liyakat konusuna da değinen Özer Or, yetkin mühendislik sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Mühendislik hizmeti ciddi bir kamu görevidir. Yetki ve sorumluluk dengesi net olmalı, meslek etiği tavizsiz uygulanmalıdır. Niteliği korumadan ne mesleğimizi ne de toplum güvenliğini koruyabiliriz” ifadelerini kullandı.

İnşaat mühendisliği eğitimindeki plansız bölüm ve kontenjan artışlarına dikkat çeken Or, “Ülkenin ihtiyaçları gözetilmeden açılan bölümler ve artırılan kontenjanlar, hem eğitim kalitesini hem de meslek itibarını zedeliyor. Bilimsel planlama ve nitelikli eğitim için mücadele edeceğiz” dedi.

"GENÇ VE İŞSİZ MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

Çalışma yaşamına ilişkin sorunlara da değinen Özer Or, düşük ücret, güvencesiz istihdam ve artan işsizlik sorunlarının mühendisleri ciddi biçimde etkilediğini vurgulayarak, “Mühendis emeğinin değersizleştirilmesine karşı örgütlü mücadeleyi büyüteceğiz. Genç ve işsiz meslektaşlarımızın yanında olacağız, toplumsal cinsiyet eşitliğini oda politikalarının temel unsurlarından biri haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

Özer Or, sözlerini “İMO’yu bilimsel, demokratik ve kamu yararını önceleyen bir anlayışla güçlendirmek istiyoruz. Tüm meslektaşlarımızı bu hedef doğrultusunda Mavi Liste etrafında buluşmaya davet ediyoruz” diyerek tamamladı.