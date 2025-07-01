İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yolsuzluk ve usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZKOOP Genel Koordinatörü Çağlar Kalkan dahil 120 kişi gözaltına alındı. Peki, Çağlar Kalkan kimdir, kaç yaşında? İZKOOP Genel Koordinatörü Çağlar Kalkan neden gözaltına alındı?

ÇAĞLAR KALKAN KİMDİR?

Çağlar Kalkan, 2000–2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi lisans eğitimini tamamladı. Ardından 2003–2006 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünde mühendislik eğitimi aldı.

Profesyonel Kariyeri

KALKAN Yönetim Danışmanlık A.Ş. – Kurucu / Danışman

Mart 2012’den bu yana, İzmir merkezli KALKAN Danışmanlık’ta çeşitli kurumlara yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir.

İzmir Alternatif OSGB – Firma Sahibi

Haziran 2013 - Temmuz 2023 tarihleri arasında kurucusu olduğu bu şirket üzerinden iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve sağlık personeli hizmetleri sunmuştur.

Kooperatifçilik ve Sosyal Girişimcilik Çalışmaları

İzmir Gıda Üretim ve İşletme Kooperatifi – Yönetim Kurulu Başkanı

Ağustos 2016’dan bu yana, İzmir Gıda Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

İZKOOP – Genel Koordinatör

Eylül 2022’den bu yana İZKOOP’ta genel koordinatörlük görevini yürütmektedir. Kooperatifçilik vizyonunun geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Sektörel Temsil ve Oda Çalışmaları

İzmir Ticaret Odası – Meclis Üyesi

Nisan 2018’den bu yana İzmir Ticaret Odası’nda 51. Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Komitesi kapsamında meclis üyesi olarak görev yapmaktadır.