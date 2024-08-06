Çağlayan Adliyesi’ndeki silahlı baskına ilişkin iddianame ortaya çıktı: Davada örgüt şeması

Yayınlanma: 06.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.08.2024 - 04:00

Terör örgütü üyesi Pınar Birkoç ile Emrah Yayla tarafından düzenlenen ve Dilfiraz Karataş isimli yurttaşın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı nedeniyle örgütün “merkez komitesi”nde yer aldıkları belirtilen kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, örgütün Zerrin Sarı, Fehriye Erdal, Seher Demir ve Musa Aşoğlu tarafından yönetildiği anlatıldı.

Örgütle ilgili birçok dokümana ulaşıldığı belirtilen iddianamede etkisiz hale getirilen saldırgan Pınar Birçok’un ablalarının ifadelerine de yer verildi. Pınar Birçok’un ablaları, kız kardeşlerinin evle ilişkisini kestiğini hatta ağabeylerinin örgütten ayrılması için Pınar Birçok’u darp ettiğini anlattı.

İddianamede, şüphelilerin “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7.5’er yıldan on beşer yıla kadar hapsi istendi. İlk duruşma 31 Ekim’de Etkisiz hale getirilen teröristler Emrah Yayla ile Pınar Birkoç hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “kasten öldürme”, “kamu malına zarar verme”, “tasarlayarak öldürme” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından yürütülen soruşturmada, öldükleri için kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İlk duruşma 31 Ekim’de İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.