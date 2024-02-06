Son Dakika....İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı: 3'ü polis 6 kişi yaralandı...

Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:48

Güncelleme: 06.02.2024 - 13:07

Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi. Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı.

Adliyede ateş eden saldırganlar etkisiz hale getirildi.

2 POLİS YARALANDI

Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi de yaralandı.

Ayrıca adliye önünde şüpheli çanta bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olayla ilgili emniyet yetkililerinden bilgi aldı.

Adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur.

1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz"

Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur.



1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır.



Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024

"SALDIRIYI ŞİDDETLE LANETLİYORUM"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin paylaşım yaptı.

Tunç, "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir."

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum.



Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 6, 2024

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından saldırganların DHKP/C terör örgütüne üye olduklarını duyurdu.

"TERÖRİSTLER DHKP-C ÜYESİ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin ikinci açıklamasında da şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir.



Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.



Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024

CESETLER BRANDAYLA SARILDI

Adliye önündeki çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetlerin etrafı brandayla sarıldı. Cesetler, yapılan olay yeri incelemesinden sonra adliye önünden kaldırılıp ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.