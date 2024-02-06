Son Dakika: Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısına yayın yasağı

Son dakika haberi... RTÜK Başkanı Şahin "İstanbul 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, Çağlayan Adliyesi’ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak yayın yasağı kararı almıştır" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 13:59
Son Dakika: Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısına yayın yasağı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısına ilişkin yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, Çağlayan Adliyesi'ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak yayın yasağı kararı almıştır. Yayıncılarımızın alınan kararı hassasiyetle uygulamaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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