Son Dakika: Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısına yayın yasağı
Son dakika haberi... RTÜK Başkanı Şahin "İstanbul 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, Çağlayan Adliyesi’ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak yayın yasağı kararı almıştır" ifadelerini kullandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısına ilişkin yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, Çağlayan Adliyesi'ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak yayın yasağı kararı almıştır. Yayıncılarımızın alınan kararı hassasiyetle uygulamaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği Çağlayan Adliyesi’ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak "yayın yasağı" kararı almıştır. Yayıncılarımızın alınan kararı hassasiyetle uygulamaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/vKHso3KTSQ— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) February 6, 2024
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