Cahit Özkan görevden alınacak mı? Mustafa Balbay AKP'nin içindeki krizi yorumladı

15 Mayıs 2022 Pazar, 18:07

YouTube'da Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın sözleri dikkat çekti.

Özkan, "Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti” açıklamalarında bulunmuştu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise AKP'li Özkan'ın sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik, "Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" dedi.

Ömer Çelik'in tepkisi üzerine sosyal medyada siyasi isimlerden ve yazarlardan Cahit Özkan'ın görevden alınacağına dair bazı iddialar ortaya atıldı.

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, AKP'li Cahit Özkan ve Ömer Çelik arasındaki BAE tartışmasını Cumhuriyet TV'ye değerlendirdi.

"FETÖ İDDİALARI İLE GÜNDEME GELEN İSİM"

Cahit Özkan'ın Ergenekon başta olmak üzere FETÖ kumpasları konusunda sıklıkla gündeme gelen ve bu kumpasları desteklemiş bir kişi olduğunu vurgulayan Balbay, "Geçmişte de birkaç kez görevden alınabileceği yönünde değerlendirmeler olmuştu" dedi.

Cahit Özkan'ın görevinden alınıp alınmayacağına dair açıklama yapan Balbay, "Benim tahminimce Cahit Özkan AKP içerisinde kamuoyu ile paylaşılmayan başka bir kadrolaşmanın önemli unsuru. O nedenle ayrıca bu görevlerde tutuluyor" şeklinde konuştu

GÖREVDEN ALINACAK MI?

"BAE ile son 3-4 aydır daha iyi ilişkiler var" diyen Balbay "Cahit Özkan'ın açıklaması, ülkeyi bir ölçüde aşağılamak ama BAE'nin bölgedeki ağırlığına bakıldığında sıradan bir ülke olmadığını görüyoruz. AKP'nin ve sarayın BAE'yle kamuoyunda paylaşmadığı bir derin dostlukları ve düşmanlıkları var. Cahit Özkan'ın böyle bir açıklamadan sonra görevden alınacağınıı sanmıyorum. Ömer Çelik hemen durumu düzeltti ve 'kendi kişisel görüşüdür' dedi. Zaten AKP'nin uluslararası ilişkiler diye bir politikası yok sarayın var" ifadelerini kullandı.