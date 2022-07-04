Çakarlı araç içindeki 'ruhsatsız silahlı' 2 kişi yakalandı
Sancaktepe’de seyir halindeki lüks otomobilde çakar tertibatını fark eden polis, şüphelenerek plaka sorgusu yaptı. Herhangi bir koruma şerhi bulunmadığı tespit edilen otomobildeki iki kişi gözaltına alındı. Üzerlerinden ruhsatsız silah da çıkan şüphelilere 2 bin 823 lira para cezası yazıldı.
İstanbul Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Merve Mahallesi’nde trafikte seyir halindeki lüks otomobilde çakar tertibatını fark etti. Otomobilidekilerden şüphelenerek plaka sorgusu yapan polis, otomobilin sivil olduğunu ve herhangi bir koruma şerhi bulunmadığını gördü.
TABANCALARA EL KONULDU
Bunun üzerine otomobili durduran ekipler, sürücü E.Ö. ile yanındaki A.D.’yi aşağı indirdi. Şüphelilerin üstünü arayan ekipler, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mermi ele geçirdi.
İki şüpheli gözaltına alınırken, her birine 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “İzinsiz Tepe Lambası-Siren Tertibatı Kullanmak" içerikli 26/2 maddesi gereğince bin 823 lira idari para cezası uygulandı.
Ekipler, otomobildeki siren ve çakarları ise söktü.
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