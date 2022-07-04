Emniyet Müdürlüğü yanında 'silah' sesleri: 3 adet boş kovan bulundu
Ordu’nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce havaya sıkılan silah, ekipleri harekete geçirdi.
Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde, 3 Temmuz gece saatlerinde seyir halinde ilerleyen bir araçtan kuru sıkı tabir edilen silahla havaya peş peşe ateş edildi. Silah seslerini duyan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler teyakkuza geçerek caddeyi ve ara sokakları abluka altına aldı.
Olayın ardından Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçenin bir çok noktasında arama gerçekleştirirken, özellikle ara sokaklar ekipler tarafından tek tek incelendi. Olayı gerçekleştiren şüphelileri sıkı takibe alan ekipler, diğer yandan kent güvenlik sistemi görüntülerini inceleyerek kaçan şahısları aramaya başladı.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Kuru sıkı tabir edilen silahlı olayın gerçekleştiği alanda Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri yerde üç adet kovan buldu. Ekipler silahtan çıkan kovanları incelemek üzere merkeze götürdü.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şüpheli şahıslar ise Emniyet'in yaptığı araştırmalar sonucunda kullanılan silahla birlikte ele geçirildi.
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