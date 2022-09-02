Çakarlı araçla yakalanan sürücü: Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?
Aksaray’da uygulama alanına çakar lambaları açık giren ve polisi fark edince çakar lambayı söndüren sürücü, "Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?” diyerek kendini savundu. Sürücüye bin 823 TL para cezası uygulandı.
Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, uygulama alanında trafikte kullanılması yasak olan "çakar" tespit edildiği gerekçesiyle bir araç durduruldu.
Durdurulan aracın sürücüsü Ö.T., "Öyle bir diyorsunuz ki sanki ben vatan hainiyim. Sen de benim yerimde olsan aynıyı söyleyebilirsin. Sen de olsan söyleyebilirsin. Abartıyorsunuz. Haklısınız dedim kabul ettim o anki psikoloji " diyerek kendini savundu.
Uygulama esnasında noktaya yaklaşan bir minibüste çakar olduğunu fark eden polis “Dur” ihtarında bulunurken, polisi gören sürücü çakar lambalarını kapattı. Sürücü, polis ekiplerine ilk olarak çakar lamba olmadığını söyledi. Daha sonra araç içerisinde yapılan aramada çakmaklığa takılı elektronik düzeneği fark eden bekçiler çakar lambayı buldu.
Çakarlı lambası sökülen sürücüye çakarlı araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası uygulandı. Araç denetimler çerçevesinde incelendikten sonra gönderildi.
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