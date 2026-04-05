Çakıcı hapisten çıkınca ziyaret etmişti: Ankara’nın ünlü ‘kabadayısı’ Kürt Ahmet hayatını kaybetti

Ankara’da 91 yaşında vefat eden, "Kürt Ahmet" lakaplı Ahmet Turgut, ikindi namazına müteakip Gülveren Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, siyaset ve iş dünyasından isimler ile çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze namazına, Ahmet Turgut’un oğlu eski Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AKP Milletvekili Osman Gökçek, CHP Milletvekilleri Cemal Enginyurt, Adnan Beker ve iş insanı Fatih Bucak ile çok sayıda kişi katıldı.

Cenazede, Ahmet Turgut’un oğlu Özdemir Turgut, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Ahmet Turgut’un cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan, cenazeye Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı tarafından çelenk gönderildi.

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı tahliye olduğunda ilk ziyaret ettiği isimlerden birisi Ahmet Turgut olmuştu.